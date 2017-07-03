Число погибших в аварии с участием автобуса в Татарстане в воскресенье детей выросло до четырех. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Напомним, авария произошла в воскресенье в Заинском районе Татарстана. Столкнулись КамАЗ, который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan.

В результате аварии автобус опрокинулся и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

В сообщении СК РФ говорится, что погибли четверо детей: два брата 2001 и 2016 годов рождения и девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Сейчас в стационарах республики остаются девять пострадавших. Главным следственным управлением МВД по республике было возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Оно передано в следственный департамент МВД России.