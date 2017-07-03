Строительство Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе идут согласно графику. Сложные погодные условия в Москве не помешали проведению работ, заявил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин.

Участок трассы возведен примерно на 60%, отметил градоначальник.

«Очень важный участок и для входа платных дорог на Санкт-Петербург, и для движения на Шереметьево», — цитирует Собянина сетевое издание m24.ru.

На отрезке трассы длиной пять километров возведут путепровод через соединительную ветку Октябрьской железной дороги, мост через реку Лихоборку, четыре эстакады основного хода и три эстакады съезда.

Напомним, строительство этого участка Северо-Восточной хорды началось в феврале прошлого года. Завершить работы запланировано в IV квартале 2018 года.