Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом сообщил в понедельник источник в Елисейском дворце.

По словам источника, французскому лидеру в ближайшие дни предстоит провести целый ряд встреч с различными зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает «РИА Новости», предстоящие переговоры Макрона и Путина станут логичным продолжением встречи в Версале, которая состоялась в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.

Напомним, саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге в конце текущей недели, 7–8 июля.