В Арзамасе Нижегородской области спустя четыре года после начала строительства откроют памятник патриарху Сергию. Церемония запланирована на 13 августа. Она состоится в день визита в город патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченного к 150-летию патриарха Сергия (Старогородского).

Памятник установили у Спасо-Преображенского мужского монастыря. Высота с постаментом — 7 м. Как сообщает ИА «НьюсНН», около 36,5 млн рублей было потрачено на то, чтобы изготовить монумент и обустроить прилегающую территорию. Памятник создавался и устанавливался на деньги благотворителей.

Агентство отмечает, что нижегородский скульптор Вячеслав Потапин создал монумент еще в мае 2013 года. Он был временно установлен у колоннады Воскресенского собора. Его открытие планировалось на сентябрь 2013 года. Однако на перенос в район площади, которая носит имя патриарха Сергия, у стен Спасо-Преображенского монастыря, не хватало средств. В сборе денег принимали участие крупнейшие предприятия региона, бизнесмены и простые жители.

Патриарх Сергий Страгородский считается одним из столпов русской православной церкви. Его служение пришлось на Великую Отечественную войну.