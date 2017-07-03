Более 200 тыс. машин отзовет Mazda из-за проблем со стояночным тормозом. Об этом сообщает производитель.

Отзыву подлежат автомобили Mazda3, реализованные на территории США с 2014 по 2015 годы, а также Mazda6, выпущенные на территории страны с 2014 по 2015 годы. Как сообщает телеканал «360», в этих автомобилях выявлена установка некачественного уплотнения тормозных суппортов привода. Дефект приводит к появлению ржавчины на приводе стояночного тормоза.

Владельцы подлежащих отзыву машин будут проинформированы о необходимости прибыть в сервис-центр до 21 августа. Неполадки будут устранены за счет компании.