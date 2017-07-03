В случае включения соответствующего решения в госпрограмму вооружений на 2018–2025 годы, промышленность готова создать не только боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин», но и 100-тонную тяжелую баллистическую ракету, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

БЖРК «Баргузин» планируется разработать до 2018 года. Он станет заменой советскому БЖРК с ракетой «Молодец», снятому с вооружения в 2005 году. Новый комплекс будет превосходить предшественника по точности и дальности полета ракет.

«На уровне абсолютной готовности промышленности к созданию в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости», комментируя разработку БЖРК «Баргузин» и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты.

БЖРК «Баргузин», как ожидается, будет иметь характеристики, которые позволят ему стоять на вооружении как минимум до 2040 года.