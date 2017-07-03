Материалы уголовного дела в отношении заместителя главного бухгалтера одного из брянских предприятий по статье «Мошенничество» передали в суд. Женщина присвоила около 470 тыс. рублей. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Региональным УМВД в ходе следственных мероприятий установлено, что обвиняемая регулярно обкрадывала бюджет компании, в которой работала в финансово-экономической службе. Ущерб, нанесенный ее действиями, оценивается в 468 тыс. рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Женщина вносила ложные сведения в бухгалтерские отчеты. По сведениям документации, она якобы перечисляла денежные средства на счет пластиковых карт сотрудникам компании. В действительности бухгалтер незаконно присваивала эти деньги себе.