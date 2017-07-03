Бывший глава администрации Первоуральска Свердловской области стал фигурантом уголовного дела. Юрия Переверзева подозревают в незаконных действиях по коррупционной статье.

Ему грозит 7 лет колонии, передает ТагилСити.Ру. Расследование началось после проверки деятельности городской администрации.

Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами при распределении земельного участка, выделенного строительной фирме без имеющихся на то оснований. По версии следствия, в этом участвовал экс-мэр Переверзев, который превысил свои должностные полномочия.