Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».

«Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По информации Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в этом году форум в Крыму, который пройдет с 3 июля по 31 августа, соберет более 3 тыс. участников из всех регионов России.