ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате три человека погибли, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, авария произошла днем в минувшее воскресенье на трассе Темрюк — Фонталовская в районе поселка За Родину. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП на месте погибли 65-летний водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки: 16 и 64 лет. Помимо этого, травмы различной степени тяжести получили женщина, 1953 года рождения и 10-летний ребенок, которые также находились в автомобиле Lada Priora. Пострадавшие находятся в реанимации, передает ИА KrasnodarMedia.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.