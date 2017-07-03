Компания «Инвитро», которая пострадала от хакерской атаки 29 июня, не открыла медицинские офисы в понедельник, 3 июля, как планировала ранее. Компания, специализирующаяся на проведении медицинских анализов, приостановила прием биоматериалов у клиентов. Медицинские офисы компании в России, Белоруссии и Казахстане закрыты.

Восстановительные работы на стадии завершения, заявил «Известиям» представитель пресс-службы «Инвитро» Дмитрий Храпунов.

«Мы вышли на финальный этап наладки. Во всех медицинских офисах проводятся работы по настраиванию систем. Для того чтобы не создавать сумбура и не мешать пациентам и специалистам друг с другом взаимодействовать, мы решили не открывать офисы сегодня», — сказал Храпунов.

По словам пресс-секретаря, в течение понедельника компания решит, открывать ли медицинские офисы во вторник.

Накануне основатель «Инвитро» Александр Островский в социальной сети Facebook написал, что компания очень близка к завершению восстановительных работ. По его словам, «сегодня нельзя точно оценить ущерб от вирусной атаки».