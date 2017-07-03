Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с королем Саудовской Аравии, президентом ОАЭ и эмиром Катара по дипломатическому конфликту вокруг Катара связаны с тем, что США хотели бы видеть эти государства единым фронтом, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов.

«Многие обвиняют Трампа в том, что возникший конфликт произошел после его визита в Саудовскую Аравию. Конечно, данный конфликт не может устроить американцев, поскольку они с 1991 года выступают как бы гарантами безопасности «арабских монархий Персидского залива». Поэтому, естественно, они бы хотели видеть эти государства единым фронтом. Тем более есть основания полагать, что идея суннитского блока была не оставлена, а отложена Обамой, а сейчас ее опять пытаются воскресить», — пояснил эксперт.

США важно обеспечить это единство, сформировать общую позицию, чтобы воспользоваться ею как инструментом для проведения своей политической линии в регионе и оказания определенного давления на Иран, отметил Ахмедов. По его словам, конфликт вокруг Катара заключается и в том, что все малые монархии Персидского залива так или иначе вынуждены считаться с мощью Ирана, а также большим товарооборотом с этой страной — к примеру, для ОАЭ этот показатель составил 40%.

Поэтому сейчас идут споры по выстраиванию стратегии в отношении Ирана, добавил эксперт, однако вариант военного решения не рассматривается, так как он никого не устраивает.

«Есть разные позиции, которые американцам будет сложно сгладить. Проблема в том, что Катар изначально поддерживал «Братьев-мусульман», в том числе и в Сирии, а для саудовцев это неприемлемая позиция, поскольку это было одним из оснований деятельности, которую саудовцы развили по организации переворота в Египте. Модель государственного управления, которую предлагают «Братья-мусульмане», неприемлема для саудитов. А саудовцы поддерживают, наоборот, салафитов. С этой точки зрения понятны усилия, которые прикладывают американцы, чтобы вернуть Ирак, вернуть Катар в эту арабскую семью», — пояснил Ахмедов.

Неслучайно США пообещали большой военный контракт Катару — чтобы задобрить, подчеркнул эксперт: но катарцы и сами заинтересованы, «так как понимают, что деваться особенно некуда — страна богатая, но небольшая».

«Поэтому в данной ситуации действия США уместны. И в ходе этих бесед обсуждалась не только примиренческая роль, но и вопрос взаимодействия по Ирану, и сирийская проблема, и заодно где-то нас опередить с этой точки зрения <…> Действия американцев логичны и понятны», — заключил Ахмедов.