Компания «Башавтотранс» разместила на сайте госзакупок условия приобретения байка китайского производства. Причем крупнейшему автоперевозчику республики байк нужен в количестве одной штуки.

Приводятся технические характеристики транспортного средства: скорость до 110 км/ч и объем двигателя не менее 200 куб. см. Цена — 66 тыс. рублей.

Причина, по которой «Башавтотранс» решил закупить китайский байк, в документе не указывается. Однако, как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на начальника отдела закупок компании Альмира Каримова, речь идет о закупке обыкновенного мотоцикла китайского производства для обучения вождению одного из курсантов.

«Взяли самый маломощный мотоцикл. Делается это для полного спектра обучения учебно-курсовым комбинатом потенциальных водителей», — цитирует агентство представителя «Башавтотранса».

Напомним, в середине мая пост гендиректора «Башавтотранса» покинул Тимур Аклаев. Ранее он заявлял, что в борьбе с нелегальными перевозчиками государственная компания проигрывает: наполняемость автобусов «Башавтотранса» около 40%, а для выживания перевозчику необходимо 70–75%.