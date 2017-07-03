Ситуацию в Сирии и на Украине планирует обсудить президент США Дональд Трамп во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации американского лидера.

Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в САР и российскую поддержку президенту страны Башару Асаду, сообщили источники. Американский президент намерен также поднять вопрос «действий России на Украине», передает телеканал «360».

Тема «вмешательства» России в выборы в США вряд ли будет подниматься.

Напомним, советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил на прошлой неделе, что Дональд Трамп в ходе саммита G20 проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

Встреча двух лидеров внесет ясность в отношения между Россией и США, выразил надежду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7–8 июля.