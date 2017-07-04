Владельцы кинотеатральных сетей создадут новую организацию — «Клуб владельцев кинотеатров». Она призвана прийти на смену «Ассоциации независимых прокатчиков» и «Киноальянсу», — сообщили «Известиям» на первом заседании новоиспеченного клуба.

В ближайшее время будет разработан план взаимодействия участников и определены приоритетные направления работы. По словам генерального директора компании «Невафильм» Олега Березина, представители крупных сетей договорились о формировании объединения для совместной разработки и реализации инициатив.

— Это выльется в сильное движение на российском рынке, — заявил Олег Березин. — Сегодня каждый имеет свой собственный интерес — государство, продюсеры, дистрибуторы, киносети... Но любая выдвигаемая инициатива должна сначала обсуждаться всеми участниками кинорынка.

По мнению участников заседания, последний пример нехватки взаимодействия представителей индустрии — инициатива Министерства культуры о повышении цены за прокатное удостоверение фильма, не согласованная с представителями киносетей. При этом, как отмечают эксперты, если расходная часть картины увеличится на эти 5 млн, то соответственно возрастет и стоимость билетов, что негативно скажется на посещаемости кинотеатров. За инициативу чиновников платить придется зрителю.

Как сообщил генеральный директор студии «КАРО-премьер», продюсер Алексей Рязанцев, российский рынок уникален тем, что только у нас в год прокатывают 400 картин — больше, чем в других странах. Кино в России по-прежнему остается самым доступным видом досуга. И эту тенденцию необходимо сохранить.

— Двадцать лет назад, когда рынок был меньше, проще было находить общие решения, — отметил Алексей Рязанцев. — Когда индустрия стала развиваться, превратилась в большой бизнес, тут же конфликт интересов из индустриального уровня дошел до государственного. Министерство культуры выдвигает ряд полезных инициатив — например, сделав попытку объединить всех участников рынка, чтобы разводить даты выхода в прокат значимых релизов. Но всё же чиновникам необходимо прислушиваться и к мнению кинобизнеса.

Как подчеркнула президент сети кинотеаров КАРО Ольга Зинякова, проблема состоит еще и в том, что сегодня нет ни одной площадки, где могут собраться представители всех секторов киноиндустрии.

— Индустрия нуждается в более системном подходе — создании альянса, который будет представлять весь кинобизнес, а не отдельных игроков, — полагает Ольга Зинякова. — Важно, чтобы процесс возглавляла одна организация. Также кинотеатрам необходима своя ассоциация, у нас есть общие задачи, и мы готовы к поиску компромиссов.