Слияния ГИБДД с патрульно-постовой службой МВД не предусмотрено, заявил на пресс-конференции в МВД России новый глава Госавтоиспекции Владимир Черников. До назначения нового руководителя вопрос об объединении двух служб поднимался в СМИ неоднократно.

«Вопрос возник из ниоткуда, таких решений сегодня не предусмотрено. Сотрудники Госавтоиспекции, и в частности, сотрудники дорожно-патрульной службы, работают в системе единой дислокации. Они работают с сотрудниками патрульно-постовой службы, а теперь и с сотрудниками дорожных служб Росгвардии. Задачи по охране общественного порядка стоят и перед сотрудниками ГИБДД», — заявил Владимир Черников.

В частности, ранее в СМИ сообщалось, что госавтоинспекторы могут войти в состав патрульно-постовой службы. Подразумевалось, что основной задачей новой структуры станет поддержание порядка на дорогах и в городах. По сути, речь шла о создании универсальной службы, которая будет обладать широкими полномочиями. При этом часть функций, которые на данный момент выполняет ГИБДД, якобы хотели передать другим организациям.