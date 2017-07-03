Более 1 тыс. специалистов «Мосводостока» перешли на круглосуточный режим работы из-за дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Обеспечением бесперебойной работы общественного транспорта занимаются 358 бригад и 283 единицы техники. Как отмечает сетевое издание m24.ru, к настоящему времени подтоплений в городе зафиксировано не было. Порядка 1, 1 тыс. специалистов проводят регулярную проверку состояния водосточной сети, а также проводят работы по предупреждению и ликвидации скоплений воды. Круглосуточно происходит очистка колодцев, приемников воды, коллекторов.

В информационном центре департамента транспорта сообщили, что неблагоприятные погодные условия не повлияли на движение общественного транспорта в Москве.