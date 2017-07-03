Вертолет Ка-32С, арендованный для тушения лесных пожаров в турецкой провинции Измир, экстренно приземлился в Турции, трое находившихся на его борту граждан РФ спасены, сообщил представитель департамента лесного хозяйства провинции Таджеттин Джошкун.

Принадлежащий авиакомпании «Авиалифт Владивосток» вертолет совершил посадку на воду в водохранилище Тахталы. Ка-32С вел лесоавиационную деятельность, однако из-за технических неполадок вынужден был совершить экстренную посадку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Трое граждан РФ были доставлены в больницу, однако врачи не обнаружили у них никаких травм», — заявил Джошкун.

По последним данным, пожары в провинции Измир охватили территорию площадью 500 га.