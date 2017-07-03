Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела по фактам артобстрелов в Донбассе ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», приведшего к смерти двоих мирных жителей. Еще двое получили ранения, сообщает RT.

По словам Петренко, украинские силовики, выполняя «преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны, провели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам.

Ранее СК возбудил уголовное дело против семи представителей ВСУ и Нацгвардии Украины. 16 июня украинские военные обстреляли 30 населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.