Жители поселка Мирный, который находится недалеко от аэропорта Центральный под Саратовом, просят защитить их от пушек аэровокзала. По их словам, звуки, которые издают эти пушки, мешают им жить.

Как рассказали сами жители ИА «Взгляд-инфо», летом их существование становится невыносимым. Около года назад сотрудники начали использовать шумовые пушки для разгона птиц. В итоге со временем интервал взрывов сократился до 2–3 минут. Сейчас звук не утихает сутками.

«Люди не могут спокойно отдохнуть, грудные дети пугаются и просыпаются», — цитирует агентство одного из обратившихся в редакцию.

Жители уже направили жалобу главе регионального управления Роспотребнадзора. Под обращением, в котором содержится просьба провести проверку происходящего, подписались более 60 человек.