Прокуратура Иркутской области выявила нарушения в работе врачей Шелеховской районной больницы, которые сделали ребенку ошибочную операцию, перепутав аппендицит с гастритом. В пользу пострадавшего с медучреждения взыскали компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе текущего года. В ходе прокурорской проверки установлено, при обращении женщины с жалобами на сильные боли в области живота у ее ребенка врачами был установлен диагноз «гастрит». При повторном обращении на следующий день с аналогичными симптомами и повышенной температурой ребенок был отправлен домой. Бездействие врачей Шелеховской больницы повлекло экстренное поступление и оперирование ребенка в Ивано-Матренинской больнице с диагнозом «острый аппендицит».

Факт некачественного оказания медицинской помощи в Шелеховской больнице позже подтвердили в региональном Минздраве по итогам проверки, сообщает ИА IrkutskMedia.