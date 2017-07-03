Кубок конфедераций впервые прошел в России и стал третьим в истории турнира по количеству зрителей на трибунах. Почти 630 тыс. футбольных болельщиков посетили матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Турнир впервые завершился победой сборной Германии. В финале Кубка конфедераций — 2017 немцы обыграли чилийцев со счетом 1:0. По итогам турнира немецкая команда получила награду фейр-плей, которая вручается за корректную и честную игру, передает RT.

Матч Германия–Чили на стадионе в Санкт-Петербурге смотрели 68 тыс. зрителей.

По оценке капитана германской футбольной сборной, на чемпионате всё прошло «с блеском». Организацией Кубка конфедераций — 2017 остался доволен и глава FIFA Джанни Инфантино.

Сборная Португалии одержала победу в матче за третье место. Команда Криштиану Роналду начала игру с автогола, однако затем забила два мяча в ворота мексиканской сборной.

Организаторы спортивного мероприятия постарались сделать пребывание болельщиков в нашей стране максимально комфортным. Так, паспорт болельщика заменил иностранцам российскую визу. Также он был единым билетом на все виды транспорта. Между городами для болельщиков был организован бесплатный проезд. Трибуны стадионов были оснащены Wi-Fi.

На чемпионате для помощи арбитрам в качестве эксперимента внедрили систему видеоповтора, передает «ТВ Центр».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018 года. Этот турнир планируется провести еще на более высоком уровне.