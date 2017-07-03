Жители Челябинска выступили против планов городских властей построить жилые дома на Золотой горе. Там находится захоронение жертв сталинских репрессий, обнаруженное в 1989 году. Проект застройки решено направить на юридическую экспертизу, а на месте братских могил установить мемориал.

По данным НКВД, на Южном Урале по политическим мотивам были репрессированы 37 041 человек, 11 592 из них расстреляны. Предположительно, на Золотой горе покоятся свыше 12 тыс. человек, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Сейчас на месте массовых захоронений репрессированных установлен камень и располагается небольшая часовня. Власти предполагают, что новый памятник можно будет установить среди новых жилых домов.