В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок. Два человека, находившихся в автобусе, пострадали.

Авария случилась 2 июля в Канавинском районе города. По сообщению областного УГИБДД, водитель Honda при проезде перекрестка на красный свет столкнулся с еще одной Honda и автобусом «ЛиАЗ».

В результате 71-летняя женщина получила травму лица, еще у одной 30-летней женщины диагностированы ушибы. Обе были доставлены в больницу, передает НИА «Нижний Новгород».

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств случившегося.