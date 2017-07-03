Полиция задержала мужчину по подозрению в краже 1,4 млн рублей у иностранной туристки на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кража произошла 30 июня. Неизвестный в книжном магазине похитил рюкзак, в котором находились деньги, фотоаппарат, ювелирные изделия и другое имущество на общую сумму около 1,4 млн рублей.

По данным местных СМИ, женщина является гражданкой Иордании и работает программным менеджером ООН.