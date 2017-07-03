Диего Марадона, признанный лучшим футболистом XX века по результатам голосования на сайте ФИФА, задумался о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Советский спорт».

Бывший аргентинский футболист прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол» и посетил Москву и Санкт-Петербург. 56-летний аргентинец также побывал на финальном матче Кубка конфедераций Германия–Чили, завершившемся победой немцев, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Ранее Марадона в шутку заявил о готовности стать тренером российской сборной по футболу, а также выразил желание лично встретиться с Владимиром Путиным.

«Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Всё возможно», — заявил Марадона.

Диего Марадона неоднократно признавался одним из лучших игроков в истории футбола. Он является обладателем титулов чемпиона мира, вице-чемпиона мира, чемпиона Аргентины и дважды чемпиона Италии. После завершения карьеры футболиста он занялся тренерской деятельностью с национальной сборной. С 8 мая 2017 года возглавляет арабский клуб «Аль-Фуджайра».