Правительство Иркутской области подаст заявку на выделение средств из федерального бюджета на мероприятия по включению комплекса Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующий вопрос затрагивался на круглом столе «Культурное наследие: вопросы сохранения и использования на примере Иркутской области».

По словам руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгения Корниенко, главным статусом объекта является привлечение внимание к региону. Он отметил, что за последнее время увеличился пассажирский поток из Японии, Китая и Кореи.

В свою очередь, начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов сообщил, что регионы России не включают рад объектов в мировой список из-за необходимости дополнительного финансирования и невозможности провести культурную экспертизу. Он отметил, что к настоящему времени вопрос финансирования на законодательном уровне остается нерешенным, сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам Соколова, единственным методом решения проблемы является изменение законодательства. По его мнению, властям следует разработать отдельную программу для включения памятников, исторических зданий, религиозных объектов в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

КБЖД — историческая железная дорога в Иркутской области, в прошлом — часть Транссибирской магистрали, ее длина — 94 км. В настоящее время КБЖД используется исключительно в регионе для демонстрации туристам. В ее составе 806 памятников культурного наследия, 582 памятника инженерного искусства, в том числе 38 тоннелей, более 200 мостов.

По состоянию на 2016 год, на территории РФ располагались 26 объектов культурного наследия ЮНЕСКО, в том числе озеро Байкал.