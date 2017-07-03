Суд Твери вынес постановление об аресте бывшего замруководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета (СК) по Тверской области Дениса Жукова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам регионального следственного управления.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», Жуков был задержан при получении взятки 25 июня во время оперативных действий сотрудников областного управления Федеральной службы безопасности. Предполагается, что крупную сумму ему передал адвокат. Деньги предназначались за прекращение уголовного преследования в пользу фигуранта одного из дел. Агентство уточняет, что сумма взятки составила 1,45 млн рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудника СК возбуждено по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В том случае, если вина Жукова будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.