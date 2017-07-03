Взрыв цистерны произошел на строящейся АЗС «Газпромнефть» в Дагестане, по предварительным данным, погибли двое рабочих, сообщили в республиканском МВД.

По данным МВД, два человека после пожара на АЗС были госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация о ЧП на заправке поступила в полицию в 9.05 по московскому времени, АЗС расположена на трассе «Кавказ», передает ТАСС.

В МВД добавили, что площадь возгорания составила 400 кв. м., пожар был потушен в 10.19. К ликвидации последствий было привлечено 39 человек и 11 единиц техники.

«По предварительным данным, погибли два человека — сварщики, которые там работали. Заправка только строится», — сообщил агентству глава района Александр Зимин.