Пассажирами сгоревшего в результате ДТП туристического автобуса на юге Германии были немцы, сообщила «РИА Новости» представитель баварской полиции.

По ее данным, не исключено, что в результате аварии погибли 17 человек.

Ранее газета Bild сообщала, что пропавшими без вести числятся около 20 человек.

Авария в которой столкнулись автобус и грузовик произошла утром в понедельник на шоссе А9. После столкновения автобус с туристами загорелся.

По данным местной полиции, пострадал 31 человек.

В туристическом автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей.