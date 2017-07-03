Движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце восстановлено после технического сбоя. Об этом сообщил официальный канал МЦК в Telegram.

Отмечается, что поезда следует с интервалом в пять минут, что является нормой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о сбое движения поездов по МЦК по часовой стрелке. Составы следовали без остановки мимо станций «Новохохловская» и «Нижегородская». Составы использовали третьи главные пути на участке «Угрешская»–«Андроновка». Для ликвидации интервального разрыва на линию были выпущены резервные электропоезда. Против часовой стрелки поезда следовали в штатном режиме.