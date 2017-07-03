Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани прибыл с визитом Кувейт, чтобы передать ответ Дохи на требования арабских стран кувейтским властям, которые выполняют функцию посредников в урегулировании дипломатического конфликта.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласили продлить для Катара срок ответа на требования на 48 часов.

«Министр иностранных дел Катара прибыл в Кувейт для передачи ответа своей страны на требования государств, ведущих блокаду», — сообщает катарский телеканал Al-Jazeera.

Отметим, что закрытие этого телеканала было одним из 13 требований арабский стан к Катару.

Среди других требований — разрыв всех контактов с Ираном, закрытие турецкой военной базы, отказ от поддержки палестинского движения ХАМАС и движения «Братья-мусульмане», а также ряд других требований.

Напомним, ряд арабских стран 5 июня разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Позднее при посредничестве Кувейта Катару были переданы требования этих стран, при выполнении которых Доха может рассчитывать на восстановление отношений.