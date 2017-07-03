Житель Сыктывкара в тяжелом состоянии сутки пролежал на улице в ожидании помощи. Инцидент произошел 29 июня в районе Лесозавод столицы Коми. Мужчине стало плохо прямо на улице, он упал. Сутки горожане проходили мимо и никак не реагировали.

Как сообщает ИА «Комиинформ», лишь 30 июня кто-то из прохожих всё же позвонил в центр «СПАС-Коми» комитета ГО и ЧС. Медики оказали больному первую помощь и госпитализировали. Кроме основного заболевания, у него диагностировано переохлаждение.

Сейчас о состоянии госпитализированного ничего не сообщается. Известно лишь, что ему 41 год.

В Сыктывкаре сейчас прохладная погода. Ночью столбик термометра опускается до +10 градусов, а днем поднимается не выше +17.