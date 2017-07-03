Иностранные инвесторы вывели из российских акций свыше $1,6 млрд с февраля 2017 года. Они сократили вложения в фонды, занимающиеся инвестициями только в российские ценные бумаги. Об этом свидетельствуют данные «Ренессанс Капитала».

Таким образом, российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Из Китая был выведен больший объем средств ($4 млрд), однако размер этого рынка значительно больше российского, пишет «Коммерсант».

Бегство инвесторов связано с падением цен на нефть, а также с «нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России».

Лидерами по привлечению инвестиций среди государств содружества БРИКС являются Индия и Бразилия. За четыре месяца в фонды этих двух стран было вложено $2,6 млрд и $1 млрд соответственно.

В течение одной недели прошлого месяца — с 22 по 28 июня — из фондов, занимающихся инвестициями в российские ценные бумаги, иностранные инвесторы вывели более $83 млн, сообщает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

При этом, по данным EPFR, за прошлую неделю другие развивающиеся рынки привлекли в это же время почти $1,9 млрд, а с марта по июнь — около $28 млрд.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил ранее, что иностранные инвесторы купили около 85% размещенных Россией еврооблигаций, напоминает RT.