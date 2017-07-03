Французская полиция отчиталась о предотвращении покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.

23-летнему мужчине уже предъявили обвинение в индивидуальном терроризме.

Обвиняемый, разделявший идеи национализма, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое он запланировал на 14 июля, передает сайт телеканала BFM TV.

Покушение должно было состояться во время парада в честь дня взятия Бастилии на Елисейских полях.

В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.