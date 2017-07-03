Правоохранительные органы Саратова разыскивают водителя Volkswagen Jetta, который из травматического пистолета выстрелил в сбитого им пешехода. Сейчас пострадавший госпитализирован с диагнозом «проникающее ранение в живот».

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе ГУ МВД Саратовской области, накануне вечером рядом с остановкой «1-я Дачная» произошел конфликт между 27-летним местным жителем и водителем иномарки, результатом которого стала стрельба.

В свою очередь, очевидцы сообщают в соцсети «ВКонтакте» о том, что двое молодых людей переходили дорогу, а проезжающий мимо автомобиль проехал по ноге одного из пешеходов. После этого из иномарки вышли двое и стали угрожать пистолетом, затем один из них выстрелил пострадавшему в живот.

На месте происшествия изъяты гильзы из травматического пистолета, сообщили в правоохранительных органах.