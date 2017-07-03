Рекреационная зона в виде аллеи будет создана на территории городского парка в Магадане. Проект намерены реализовать в виде «домашнего» сада в японском стиле.

Как сообщает MagadanMedia, для оформления территории сада будут использоваться натуральные материалы: дерево, камень и глина. Беседка, скамейки и ограждение мостика будут выполнены вручную, тропинки выложат плоскими камнями.

Помимо прочего, на территории аллеи разместится «сад камней» с цветником и отдельная внутренняя аллея, освещенная фонарями в японском стиле. Территорию аллеи планируется оградить деревянными воротами, имитирующими вход в сад.

Главной особенностью проекта станет «тихая» зона, вымощенная брусчаткой и засаженная по периметру кустарником.