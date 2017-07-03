Власти окажут материальную помощь двум семьям погибших на водоеме в Челябинской области, где перевернулась лодка, сообщает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Федечкина, каждая из двух семей получит до 100 тыс. рублей.

Напомним, в воскресенье в Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой находились девять человек, пятеро из которых погибли.

Еще двое мужчин находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь.