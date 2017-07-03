Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, пострадал 31 человек, среди них есть тяжелораненые, сообщила газета Bild.

Около 20 человек пропали без вести, отмечает издание.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9. По неизвестным причинам автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. В салоне автобуса, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей.

Автобус сгорел полностью. Трасса, где произошла авария, перекрыта.