Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днем независимости Белоруссии и отметил постоянное улучшение отношений двух стран.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин высоко оценил положительную динамику отношений России и Белоруссии и взаимодействие в рамках Союзного государства, а также в рамках ОДКБ и СНГ. Президент России выразил уверенность в наращивании комплекса взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Напомним, 30 июня в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, лидеры отметили высокий уровень сотрудничества между странами, единство в вопросе противостояния санкциям Запада, развитие современных технологий и подготовку к совместным военным учениям «Запад-2017».