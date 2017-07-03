Площадь тундрового пожара, который бушует в Ловозерском районе Мурманской области, за сутки выросла в семь раз, увеличившись до 150 га. Эпицентр возгорания находится в 33 км от города Североморск-3.

Еще накануне тундра горела на площади в 20 га, отмечает ИА «Би-порт». Ситуацию осложняет сильный ветер. Кроме того, справляться с возгоранием пожарным сложно из-за отсутствия источников воды и большой крутизны склонов.

Всего же с начала пожароопасного сезона в Мурманской области на землях лесного фонда было зафиксировано семь пожаров, общая площадь которых была более 280 га. В областном министерстве природных ресурсов и экологии отмечали, что в основном пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем.

В Кольском районе и Апатитах был введен максимальный, пятый, класс пожароопасности. К Ловозерскому району было привлечено особое внимание. Также опасная ситуация складывалась в Мончегорском и Печенгском районах. МЧС рекомендовало ограничить выезд в лес и запретило разводить костры.