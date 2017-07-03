На лодке, которая опрокинулась в воскресенье на водоеме в Челябинской области, плыли девять человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

На данный момент из озера Максимка Чесменского района извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. Также в ходе поисковых работ были обнаружены тела восьмилетнего и 15-летнего мальчиков.

Напомним, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин с берега поплыли на помощь и утонули.

По уточненным данным, спастись после опрокидывания лодки смогли четверо детей.