Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что вооруженная сирийская оппозиция подтвердила свое участие в пятом раунде переговоров в Астане 4–5 июля, участники встречи уже начинают прибывать в казахстанскую столицу.

Абдрахманов сказал журналистам, что в ближайшее время в Астану также прибудут наблюдатели «астанинского процесса». Среди ожидаемых участников от наблюдателей он выделил исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарта Джонса.

«Также участвовать будет делегация Иордании, и уже прибыли представители ООН, ожидается прибытие спецпредставителя ООН Стафана де Мистуры. Таким образом, мы имеем практически такой же состав участников, какой был на предыдущей встрече», — сказал министр.

Напомним, 29 июня в МИДе Казахстана заявили о проведении нового раунда переговоров по урегулированию в Сирии 4–5 июля в Астане.