Наводнение на юге Китая
Затопленная площадь в Лючжоу, провинция Гуанси
Спасатели эвакуируют людей во время наводнения в округе Синьшао, провинция Хунань
Последствия наводнения на ферме в округе Цзянье, провинция Гуйчжоу
Спасатели эвакуируют жителей в затопленной зоне в Гуйлине, провинция Гуанси
Один из жителей перемещается в деревянной лодке по затопленной улице в Лючжоу, провинция Гуанси
Затопленная площадь в Лючжоу, провинция Гуанси
Люди наблюдают за повышением уровня воды реки Ли во время наводнения в городе Гуйлинь, Гуанси-Чжуанский автономный район
Люди перемещаются на лодках в затопленном районе в Лючжоу, провинция Гуанси
Пешеходы и автомобилисты пересекают затопленную улицу во время сильного дождя в Чанша, провинция Хунань
Военнослужащие пытаются очистить затопленную улицу в Лючжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район