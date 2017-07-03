Стрельба у мечети в городе Авиньон на юге Франции не является терактом. Об этом сообщила в понедельник радиостанция France Info со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт», — приводит радиостанция данные ведомства.

По мнению правоохранительных органов, стрелявшие целились в людей, которые находились поблизости от мечети, но не имели к ней отношения.

Вечером в воскресенье в городе Авиньон у мечети произошла стрельба. Не менее четырех мужчин в масках открыли огонь по людям. Пострадали восемь человек. Идет расследование.