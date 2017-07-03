В Новосибирске открылся первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС. На открытии мероприятия была озвучена идея сделать столицу Сибири постоянным местом его проведения. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко эту инициативу уже поддержала.

В своем приветственном слове Матвиенко отметила, что конгресс проходит в регионе, который славится научным и культурным потенциалом. По словам спикера Совета Федерации, такое крупное международное женское мероприятие наверняка станет хорошим стимулом для женщин Новосибирска проявить свой талант в плане социально-экономического потенциала области.

В свою очередь, губернатор заявил, что женское движение — это очень активная и действенная сила.

«Хочу поблагодарить председателя Совета Федерации за активную поддержку женского движения в нашей стране и выбор нашей сибирской земли, за право и честь принять первый конгресс женщин», — цитирует Городецкого ресурс vn.ru.

Тема конгресса — «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре». В его работе принимают участие более 300 представителей женских организаций из Китая, Монголии, Таджикистана, Пакистана, Индии, Казахстана, ЮАР и других стран.

Планируется обсудить вопросы поддержки женского предпринимательства и роль женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества.

Сама инициатива проведения подобного мероприятия принадлежит сенатору от Новосибирской области Надежде Болтенко. Она получила поддержку от губернатора, после чего предложение было отправлено на одобрение председателю СФ Валентине Матвиенко.