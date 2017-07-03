Россия приняла верное решение не платить взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ситуация там продолжает деградировать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер заявила, что в настоящее время в ПАСЕ ведется преследование целых национальных делегаций и депутатов, имеющих другую точку зрения, произошла утрата свободной площадки для дискуссий, а управление передано русофобскому лобби. Она заявила, что об этом также говорят попытки сместить с должности председателя ПАСЕ.

«Мне кажется, что министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение. Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать», — заявила Матвиенко.

При этом, по ее словам, руководство ПАСЕ понимает, что это ненормальная ситуация. Матвиенко полагает, что никто в ПАСЕ не имеет право ограничивать полномочий какой-либо делегации.

Напомним, ранее Матвиенко также заявила, что Россия не будет платить взносы в ПАСЕ, пока ситуация не изменится, так как не хочет отдавать деньги за то, чтобы наблюдать в этом органе «русофобскую истерию».