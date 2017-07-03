Реконструкция комплекса искусственных водопадов на острове Русский во Владивостоке, принадлежавшего ранее кампусу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обойдется в 10 млн рублей. Средства на эти цели направят из бюджета Приморского края, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, подрядчику предстоит отремонтировать насосную станцию с заменой насосов и восстановить русла и чаши водопадов. Начальная цена контракта по ремонту здания насосной станции составляет 1,128 млн рублей. В рамках реконструкции специалистам предстоит провести очистку и грунтование стен с заделкой отверстий, а также заменить несколько насосов.

Цена второго контракта начинается с 8,767 млн рублей. Рабочим предстоит заделать трещины, провести облицовку водопадов декоративным камнем и жидким стеклом, отремонтировать подсветку.

Завершить работы над проектом необходимо до 25 августа 2017 года, передает ИА PrimaMedia.