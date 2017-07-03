Несмотря на снижение интенсивности дождей, в понедельник в Москве ожидается выпадение до 10% от месячной нормы осадков, заявили в столичном метеобюро.

Синоптики сообщили, что норма осадков для июля в Москве составляет 94 миллиметра, однако почти десятая часть придется на понедельник, 3 июля.

«До 10 миллиметров может сегодня выпасть в течение дня», — сказали в метеобюро.

Там добавили, что Москва находится в тыловой части циклона, что постепенно будет приводить к снижению интенсивности осадков.

Напомним, столичный регион на прошлой неделе оказался на стыке воздушных масс, пришедших из Европы, что привело к аномальным осадкам, резкому усилению ветра, подтоплению на улицах. Московские власти практически ежедневно выпускают предупреждения о «желтом» уровне погодной опасности, усилении ветра и сильных дождях.