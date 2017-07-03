Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готов оказать содействие в переговорном процессе между Россией и Украиной.

По словам Назарбаева, события на юго-востоке Украины привели к неконструктивной публичной полемике между «всегда близкими, братскими странами».

«Мы призываем обе стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов, альтернативы этому нет», — приводит слова президента Казахстана ТАСС.

Также Назарбаев отметил, что Казахстан готов «всеми силами помочь переговорному процессу».